أحمد فلوكس يثير ضجة على مواقع التواصل بمغازلته للبنانية "ديالا مكي"

20 يونيو 2020 - 02:36 م

أثار الفنان أحمد فلوكس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة للإعلامية اللبنانية "ديالا مكي" على صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام "مصحوبة بتعبيرات "قلوب" وعبارات للغزل بينهما.

وعلقت "مكي" على الصورة قائلة "مين هيدي، ليرد عليها واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة".

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس قد انفصل عن الفنانة هنا شيحة بعد قصة حب، ولم يستمر زواجهما طويلا.

والإعلامية ديالا مكي من مواليد 17 سبتمبر 1981 درست في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على ماجستير في العلاقات الدولي وعملت بتليفزيون دبي