» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى

محمد عبد الحارس
أعلنت قناة ليبيا الرياضية، إذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي للموسم الحالي 2019-2020.
وستنقل القناة مباراة، أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد على الهواء مباشرة، والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
القمر الصناعي: النايل سات، على تردد: 11766، والاستقطاب: أفقي H، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل الخطأ: 56، واسم القناة على التلفزيون: Libya Sport .
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