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تركيا: الحل السياسي هو الأفضل في ليبيا وهذا مصير "حفتر"

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تركيا

ليبيا

أوغلو

حفتر

حل سياسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الحل السياسي هو الأفضل لليبيا، معتبرا أن قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر مصيره "الهزيمة".

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن حفتر "لم يصغ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه، لذلك مصيره الهزيمة".

وأضاف: "كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا"، حسب وكالة الأناضول.

وتابع قائلا "يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا".

وفيما يخص التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، أكد تشاووش أوغلو أن أي اتفاقية أو خطوة في هذه المنطقة بمعزل عن تركيا تعتبر "باطلة".

وأضاف: "لم نتمكن من إفهام هذا الأمر للأطراف الأخرى بشكل شفهي، لكننا نجحنا في ذلك بالطرق العملية، من خلال سفننا الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، والاتفاقيات التي عقدناها".

وأكد على استعداد بلاده للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان.


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