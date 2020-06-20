«الشقيق الندل».. يعتدي على أخته وهي نائمة

20 يونيو 2020 - 04:27 م

لم تصدق امرأة أسترالية نفسها عنددما استيقظت من النوم لتجد أن شقيقها وضع قضيبه في فمها، لتقوم على الفور باستدعاء الشرطة له.





وقالت المرأة، التي تعيش في شمال شرق ولاية كوينزلاند بأستراليا، إنها دعت شقيقها إلى منزلها لجز العشب بعد ظهر الجمعة.





وأشارت إلى أنها بعد أن نامت استيقظت لتجد شقيقها وضع قضيبه في فمها، لافنة إلى أنه بعدما انتهى من ذلك خرج ليقوم بجز العشب، وفق صحيفة (Townsville Bulletin).



