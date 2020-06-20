نص التغريدة التي دفعت «تويتر» لإلغاء حساب إعلامية بريطانية للأبد

20 يونيو 2020 - 04:45 م

أزال موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الجمعة، حساب الإعلامية البريطانية اليمينية، كيتي هوبكنز، بسبب انتهاك سياسته إثر تغريدات "عنصرية بغيضة".





وقال "تويتر"، إنه أزال حساب هوبكنز التي تملك أكثر من مليون متابع، للحفاظ على تويتر آمنًا"، في إشارة لتغريداتها العنصرية.





وعرفت مذيعة قناة (L`LBC) السابقة البالغة من العمر 44 عامًا بآرائها المثيرة للجدل، وذلك بعد أن أثارت سلسلة تغريداتها الأخيرة في رد فعل عنيف.





وانتقدت هوبكنز، أسطورة مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، الذي يقود حملة لتأمين وجبات مدرسية مجانية للأطفال خلال فصل الصيف وسط وباء فيروس كورونا.





وكتبت في تغريداتها: "عزيزي ماركوس راشفورد، هل تعتقد أن المرأة يجب أن تفكر في كيفية إطعام الطفل قبل أن تقرر الحصول عليه؟ لا أريد أن أدفع لإطعام أطفال الآخرين. شكرا لك".







يأتي ذلك بعد أن كتب راشفورد رسالة مفتوحة للنواب يوم الاثنين داعيًا الحكومة إلى إلغاء قرار عدم تمديد نظام الوجبات.





وعلى الرغم من الرفض الأولي من قبل وزارة التعليم، إلا أن راشفورد، الذي نشأ في ظروف صعبة، ناشد الحكومة الإثنين، بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1.3 مليون طفل في عموم إنجلترا.





وأثمر الضغط الذي مارسه عن تراجع الحكومة عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقرًا، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على مدخول الأسر الفقيرة. وتم الإعلان عن "صندوق الغذاء الصيفي في كوفيد" بقيمة 120 مليون جنيه استرليني يوم الثلاثاء.





ولم تتوقف كاتي عن إثارة الجدل، وذلك عنددما عندما سخرت من حركة "الحياة السوداء" الأربعاء. وغردت قائلة: "اليوم هو #Witeoutwednesday. سأقوم قريبًا بنشر صورة مؤخرتي. شكرًا لك".







وقال متحدث باسم عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية عن حظر كاتي: "الحفاظ على أمان تويتر هو أولوية قصوى بالنسبة لنا.. لا مكان للإساءة والسلوك البغيض في خدمتنا وسنستمر في اتخاذ إجراء عند انتهاك قواعدنا".



