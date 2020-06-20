فنانة شهيرة تتعرض لحادث مروع و16 ساعة في العمليات لإنقاذ حياتها

20 يونيو 2020 - 04:52 م

في حادث مروع كادت أن تفقد حياتها بسببه، تعرضت الفنانة السعودية نوف الناصر إلى حادث مروري قبل أيام في الرياض، والذي نتج عنه كسر في ساعدها.

وأجرت الفنانة عملية جراحية لعلاج الكسر الذي تعرضت له، نتيجة الحادثة، وحالتها الصحية لا تزال مستقرة، بعد تكلل العملية بالنجاح.

وحسب صحف محلية سعودية، أوضح الطبيب المعالج للممثلة عضو الجمعية السعودية لجراحة العظام والمفاصل الدكتور فؤاد زيدان، في بيان صحفي، أن الممثلة تعرضت لحادثة سير شديدة وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي.

وأضاف الطبيب المعالج، أنه بعد حضوره فوراً و معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح.

وأكد الطبيب المعالج ، أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيراً إلى أن المريضة منومة بالمستشفى لإتمام العلاج.



