بالصور.. آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

20 يونيو 2020 - 05:23 م

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعدادات داخل مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.







وقال خليل، إن "هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ".





وأضاف أن "الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب"، مبينًا أنه "يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب،كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال".







وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبًا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.





