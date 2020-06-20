تفاصيل قتل شاب مصري على يد سعودي في الشارع أمام الناس

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قتل شاب مصري بطلق ناري على يد شاب سعودي في أحد شوارع جدة، بسبب خلاف على مكان ركن السيارة

وحصلت هذه الجريمة المأساوية مساء أمس الجمعة، حينما كان الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر، أحد أبناء محافظة الشرقية، يقوم بركن سيارته بالقرب من بيت القاتل.

وذكر شهود عيان أن الشجار حدث بالصدفة، لكن الجميع فوجئوا بالقاتل يشهر سلاحه ويطلق الرصاص نحو أحمد، ليرديه قتيلا.

ونقل جثمان الشاب المصري إلى مستشفى جدة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، لتقوم قوات الأمن في جدة بالقبض على المتهم.

وتتابع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقنصلية المصرية في جدة، عن كثب التحقيقات في تلك الواقعة، بحضور عدد من مستشاري القنصلية لمعرفة تفاصيل الواقعة وأخذ حق الشاب المصري.




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