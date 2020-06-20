» «كشف المستور».. فضائح أخلاقية تطارد عددًا من نجوم المصارعة

20 يونيو 2020 - 05:57 م

أعلن اتحاد مصارعة المحترفين (WWE) أنه يبحث في مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل عدد من مصارعيها، من بينهم المصارعان جنتلمان جاك جالاجر ومات ريدل.





وبرزت الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال يومي الخميس والجمعة، والمتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة، حيث تواصل حركة (#SpeakingOut) زخمها في الكشف عن التجاوزات.







واتهمت امرأة تُدعى بيكي، جالاجر بأنه جعلها تسكر في ليلة رأس السنة في عام 2014، قائلة: "طلب مني جاك أن أجلس في حضنه. ثم جلس في حضني، وأحرز تقدمًا". وأضافت: "طوال الوقت عبرت فيه عن أنني كنت غير مرتاحة".





أما المتهم الآخر هو ريدل، الذي من المقرر أن يظهر بشكل بارز مع ظهوره لأول مرة في عرض "سماك داون" ليلة الجمعة، فيُزعم أنه أساء إلى المصارعة كاندي كارتورايت في عام 2018، والتي ادعت على "تويتر" أنها أجبرها على ممارسة الجنس الفموي بعد خنقها.







وصرح اتحاد (WWE) لقناة (CBS Sports): "نحن نأخذ أي ادعاء من هذا النوع على محمل الجد وننظر في الأمر"، ردًا على مزاعم ضد المصارع جوردان ديفلين.





وأكد في بيان: لا تتسامح مطلقا مع الأمور المتعلقة بالعنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي". وأشار إلى أنه عندما يتورط أحد في هذا الأمر يتم تعليقه على الفور.





ونفى ديفلين المزاعم على "تويتر"، قائلاً: "الادعاء الأخير الذي وجه ضدي بالكامل كاذب تمامًا وأنا أنفي ذلك تمامًا"، محذرًا من أنه سيتخذ إجراءات قانونية.





وتحدثت المصارعة كيلي كلاين أيضًا عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل مصارع آخر، بعد أن دعمتها حركة #SpeakingOut في وقت سابق من هذا الأسبوع.







وكتبت كلاين على "تويتر": "لقد اغتصبني مصارع معروف الآن عندما كان عمري 18 عامًا. لم أشعر أنني حصلت على دعم أو دليل كافٍ. اعتقدت أن مسيرتي ستنتهي قبل أن تبدأ".



