  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

المذيع الأمريكي جو روجان

مذيع أمريكي يثير الغضب بسبب عبارات جريئة عن ممثلات هوليود

نجل «كلاي» يدعم «ترامب»: لو كان أبي حيًا لكان من أنصاره

نجل «كلاي» يدعم «ترامب»: لو كان أبي حيًا لكان من أنصاره

كورونا

التوصل للقاح لكورونا في هذه الدولة

جون بولتون

صفعة لترامب.. القضاء الأمريكي يرفض دعوى وقف كتاب جون بولتون

مي العيدان

إعلامية كويتية شهيرة عن ناشطة مصرية: عاشت شاذة وماتت كافرة

الشاب المصري الضحية

تفاصيل قتل شاب مصري على يد سعودي في الشارع أمام الناس

آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور.. آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

السيسي

الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال

تركيا تنفي التحرش بسفينة فرنسية

عرب وعالم

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من منقذ فتاة المنصورة على ملابسها

#

مفاجأة.. وصول أول مقاتلين ترسلهم تركيا إلى ليبيا

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن التحرش بسفينة فرنسية، مشيرا إلى هذا ادعاءات.

وأكد وزير الدفاع بأن أنقرة أطلعت حلفاءَها في حلف الناتو على وثائق تثبت صحة روايتها.
وصرح خلوصي آكار قائلا: "ننتظر من حلفائنا في الناتو العمل بما يتماشي مع روح التضامن بدلا من إنشاء أجندة مصطنعة تخدم أهدافهم السياسية".

وتعود تفاصيل الموضوع إلى الـ17 من يونيو، حيث أفادت وزارة الدفاع الفرنسية بأن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.

وقالت الوزارة حينها "بينما كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار"، مؤكدة أن ذلك يعد عملا "عدوانيا للغاية".

واتهم المسؤول الفرنسي، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكونغو.. سجن مدير مكتب الرئيس 20 عاما
» عشيقة «ترامب»: طفل «مفترس» حاول خطف ابنتي
» تركيا تنفي التحرش بسفينة فرنسية
» "ترامب" يتحدى "كورونا"
» «كشف المستور».. فضائح أخلاقية تطارد عددًا من نجوم المصارعة
» ارتداء الكمامة قد يمتد عامًا جديدًا
» السعودية: 3941 إصابة جديدة بكورونا
» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية