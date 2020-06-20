» عشيقة «ترامب»: طفل «مفترس» حاول خطف ابنتي

20 يونيو 2020 - 06:42 م

قالت النجمة الإباحية ستورمي دانييلز، إن ابنتها كادين البالغة من العمر تسع سنوات تعرضت لمحاولة اختطاف على يد طفل.





وأشارت في سلسلة تغريدات إلى أنها لم تتمكن من الحصول على مساعدة من الشرطة عندما حاولت الإبلاغ عن الحادث.





وكتب دانييلز: "ذهبت إلى مركز الشرطة ولم يسمحوا لي حتى بالتحدث إلى أحد المحققين". وأضافت: "طفل مفترس لديه عنوانه وحاول أن يأخذ طفلي."





ولم تتضح على الفور تفاصيل حول محاولة الاختطاف المزعومة، بما في ذلك مكان حدوثها المفترض.





لكن دانييلز (41 عامًا) قالت إنها ذهبت لأول مرة إلى الشرطة الخميس. وأشارت إلى أن رجال الشرطة أظهروا "عدم اهتمام تام" في القضية ومنعوها من تقديم تقرير عندما أخرجت جواز سفرها، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

يذكر أن دانييلز كانت قد ادعت أنها أقامت علاقة مع الرئيس دونالد ترامب قبل 14 عامًا.





وفي كتابها الذي يحمل عنوان "كل التفاصيل" (فول ديسكلوجر)، تصف دانييلز أعضاء ترامب التناسلية مستشهدة بشخصية كاريكاتورية في لعبة ماريو كارت.





ونفى ترامب حصول العلاقة لكن محاميه مايكل كوهين أقر بالذنب في انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية المتصلة بدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل صمتها قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2016.





وتزعم دانييلز أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب خلال مباراة للجولف بين المشاهير في بحيرة تاهو في عام 2006 في الوقت الذي أنجبت فيه زوجته ميلانيا ابنهما بارون.





وفي الكتاب، تصف كيف رأت ترامب لأول مرة خلال بطولة الجولف: "كان يعتمر قبعة حمراء كتب عليها شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة من جديد الذي لم يتخيل أي منا أنه سيتحقق".





وقالت إنهما مارسا الجنس في شقة ترامب الفخمة بعد أن دعاها أحد حراسه الشخصيين لتناول العشاء مع قطب العقارات. عن ذلك كتبت: "ربما كانت العلاقة الجنسية الأقل إثارة على الإطلاق التي أقمتها، لكن كان واضحًا أنه لم يشاركني هذا الرأي".





وتروي في الكتاب صدمتها المتزايدة في عام 2016 عندما بدا أن ترامب سيحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وكيف كانت تقول: "لن يحدث هذا أبدًا. إنه لا يرغب البتة في أن يصبح رئيسًا".





وكتبت دانييلز أنها ظلت على اتصال مع ترامب خلال العام التالي أملاً في أن تحصل على دور في برنامجه "ذي أبرنتيس" الذي ينتمي إلى تلفزيون الواقع.



