استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
مذيع أمريكي يثير الغضب بسبب عبارات جريئة عن ممثلات هوليود
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الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال
الطيب حسين
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