» طعن منشق عن النظام الإيراني في هولندا

وأكدت شرطة المدينة إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات يوم الجمعة وقالت إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، فيما ذكرت الصحيفة أن المشتبه به مواطن إيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير 2019 عقوبات على إيران، بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا، إن طهران دبرت هجمات في أوروبا تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017، فيما نفت طهران تورطها في الهجمات.