» مشجعو ليفربول يطلبون من «كلوب»: هذا اللاعب مطلوب التعاقد معه فورًا

20 يونيو 2020 - 09:59 م

طلب مشجعو ليفربول الإنجليزي من المدير الفني لـ "الريدز"، الألماني يورجن كلوب، بالإسراع في التعاقد مع الإسباني أداما تراوري.





جاء ذلك بعدما قاد فريقه وولفرهامبتون لإسقاط مضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب لندن الأولمبي في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم ربط انتقال مهاجم "الذئاب" إلى "الريدز"، بعد موسمه الرائع وسط تكهنات حول مستقبل السنغالي ساديو ماني مع ليفربول، وفق صحيفة "ديلي ستار".





وسجل تراوري ستة أهداف، وصنع 10 تمريرات قبل انطلاق المباراة وست هام السبت. وتألق تراوري منذ لحظة دخوله في الدقيقة 64، ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 73 بعدما أرسل عرضية رائعة من الجبهة اليمنى استقبلها راؤول خيمينيز برأسية متقنة في شباك الحارس فابيانيسكي.





وساهم تراوري في الهدف الثاني عندما راوغ لاعبين من وست هام قبل أن يمرر الكرة على الجبهة اليمنى لمات دوهيرتي الذي أرسل بدوره عرضية متقنة استقبلها البديل نيتو على الطائر بتصويبة صاروخية لم يراها فابيانسكي إلا وهي في شباكه معلنة الهدف الثاني للضيوف.





وقال أحد أنصار ليفربول: "على ليفربول شراء تراوري". وتم تقييم مهاجم ولفز بـ 60 مليون جنيه إسترليني، لكن مشجعًا اقترح أن يرفع الريدز من قيمة العرض المقدم. وأضاف: "ليفربول يجب أن يوقع على أداما تراوري. قالوا حتى لو كانت تكلف 80 مليون جنيه استرليني".





وعلق آخر: "أود أن يكون أداما تراوري في ليفربول". وأرسل مشجع إلى كلوب رسالة مباشرة: "ليفربول من فضلك ضم تراوري". بينما علق مشجع لـ "الريدز": "لن يمانع تراوري في ليفربول، بهذه الوتيرة التي يخيف المدافعين".



