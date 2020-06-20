شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأحد شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وحار على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وبالنسبة لحالة الرياح ستكون معتدلة نهارا تنشط أحيانا على القاهرة مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية.



وأفادت هيئة الأرصاد بأن الملاحة البحرية على البحر الأحمر ستشهد اضطرابا، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 25

الإسكندرية 38 23

وادي النطرون 40 24

طنطا 40 24

شبين الكوم 39 24

دمنهور 39 23

بلطيم 39 23

مطروح 36 21

السلوم 32 21

سيوة 41 27

بورسعيد 35 24

دمياط 40 24

الزقازيق 39 25

المنصورة 39 24

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 26

نويبع 35 28

طابا 34 28

كاترين 30 20

الطور 32 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 26

أسيوط 39 27

سوهاج 39 27

قنا 40 30

الأقصر 40 30

أسوان 41 30

إدفو 41 30

أبوسمبل 39 29

الوادى الجديد 39 30

الشلاتين 34 28

أبو رماد 34 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 31 27