كورونا كانت سببًا في تحول مصر لدولة رقمية

20 يونيو 2020 - 10:10 م

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن جائحة كورونا كانت سببًا في تحول مصر إلى دولة رقمية، وخلق نوعًا من الجدية بين المواطنين والمعرفة واكتساب خبرة التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل صحيح.



وأضاف "نجم"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه على مدار الشهور الماضية استطعنا أن نُعلن بأن مصر دولة رقمية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الرضا من المواطنين عن الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح وزير الاتصالات الأسبق أن مصر لديها بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الخدمات الإلكترونية، خاصة وأن هناك تقدمًا وتطورًا شديدًا في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اعتراضات على الأسعار لتقديم خدمات إلكترونية، حيث أن هناك خدمة جيدة مع وجود أسعار متوسطة ومناسبة للمواطن متوسط المستوى.

