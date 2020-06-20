» "الإبراشى": الرئيس السيسى حذر من هذا الأمر بشكل واضح

20 يونيو 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى ألقاه من المنطقة الغربية العسكرية، حمل للمرة الأولى تصريحات مشددة وواضحة، شرح خلالها عقيدة الجيش المصرى كيف يكون رشيد يحمى الحدود وأمنه القومى داخلياً وخارجياً،لافتاً إلى أن الرئيس أوضح بشدة أن أى قفز فى ليبيا وتجاوز سرد سيعد مساس بالأمن القومى المصرى،وتابع:" أول رسالة واقعية وسريعة وحاسمة بأن مصر قادرة على ما هو قادم ".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تفقد الرئيس المنطقة الغربية العسكرية يوم السبت، ليس من قبيل استعراض القوة، وتابع:"مصر لا تحتاج إلى استعراض قوة كوننا نمتلك جيش قوى ومعدات عسكرية متطورة".

