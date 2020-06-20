عماد أديب: الرئيس السيسى حدد العدو ومتى ستحارب مصر
الحياة السياسية
عماد أديب
المصريون ـ متابعات
20 يونيو 2020 - 10:40 م
علق الإعلامي والكاتب الكبير عماد الدين أديب، علي خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت خلال تفقده للمنطقة العسكرية الغربية، قائلًا إنها تأتى في وقت مصر تواجه فيه تحديات كبيرة جدا من كورونا وسد النهضة والأطماع التركية والرئيس يدير الملفات بقدر هائل من الطاقة والحكمة.
وقال "أديب" خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الرئيس السيسي مهد لهذا بإعلان القاهرة وكل المساعى التي اتخذتها مصر ورعتها ورفضتها حكومة السراج وإدارة الرئيس لهذا الملف جيدة للغاية، والحرب المصرية في ليبيا مشروعة، وواضحة الخطوط والأهداف.
وأكد: "أعتقد أن غطرسة الحاكم في قطر وحماقة وأطماع الحاكم في تركيا سيمنعهما من الجلوس على طاولة المفاوضات وإذا لم تأتيهم إشارات من روسيا لن يتوقفوا وهم يحاولون أن يعرقلوا مشروع مصر القوية، مصر دولة غير معتدية ولكن إذا اضطررنا للقتال سنقاتل"، مؤكدا أنه أصبح من الواضح من هو العدو وأين الخط الأحمر ومتى ستحارب مصر.
وذكر أن ما قاله الرئيس يحدد بشكل واضح قاعدة الحرب والمفاوضات ورسم الخط الأحمر عند أية نقطة يصبح من حق مصر التدخل وحالة الهستريا التركية المدعومة من قطر في دعم المرتزقة في ليبيا.
وتابع: واختار الرئيس السيسي مدينة الجفرة وسرت وهى المنطقة بين الهلال النفطي ومناطق تصريف البترول على البحر المتوسط وإذا اقتربت تركيا من هذا الخط يمثل تهديدا للأمن المصرى لوجود قاعدة جوية، وتدخل تركيا في ليبيا لدعم حكومة غير شرعية ونهب الثروات الليبية ونقل قتلة ينتمون لداعش والقاعدة وتهديد لحقول الغاز المصرية باتفاقية غير مشروعة.