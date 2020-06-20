نصائح هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

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وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اأن امتحانات الثانوية العامة سوف تسير وفق ما خططت له الحكومة، داعيا الطلاب ا?لى التواجد ا?مام اللجان من الثامنة صباحا حيث سيتم منع الدخول ا?لى اللجان بعد التاسعة، على ا?ن ينطلق الامتحان في العاشرة.
وشدد وزير التعليم، على حظر اصطحاب الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول، لافتا إلى أن سيتم قياس درجات حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية وتسليم الطلاب الكمامات وا?دوات التعقيم والوقوف بعض الوقت في الهواء الطلق بفناء المدرسة قبل دخول اللجان.
وا?وضح ا?نه على كل الطلاب عدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي نهائيا خلال هذه الفترة، داعيا ا?لى عدم الالتفات ا?لى ادعاءات التسريب وشاومينج وا?مثاله.

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