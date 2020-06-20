» تعليق واشنطن على تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا

20 يونيو 2020 - 11:00 م

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية في ليبيا، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار.



وأضافت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن استقرار ليبيا يتم عبر وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية في البلاد.



ونقلت قناة "العربية" عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، وتدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.

