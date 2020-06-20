» أمريكا توقف عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

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قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج مرضى «كوفيد-19» في المستشفيات.
وأضافت المعاهد، في بيان، أن الدراسة وجدت أن «هيدروكسي كلوروكين»، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.
وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار «هيدروكسي كلوروكين»، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى «كوفيد-19»، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.
وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار «هيدروكسي كلوروكين» كعلاج لـ«كوفيد-19».
وروج ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلا في مارس إن لديه «فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب» إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين.
وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترامب إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

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