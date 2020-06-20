ترامب يتوعد بولتون: "عليه دفع ثمن باهظ"

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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، موضحا أنه خرق القانون بنشر معلومات سرية في كتابه ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك، كي لا تتكرر حالات كهذه مرة أخرى.
وفي تغريدة نشرها، السبت، سخر ترامب من بولتون بالقول: «واو، أخيرا أتفق مع المستشار السياسي الفاشل ستيف شميدت، الذي وصف المجنون جون بولتون بأنه رجل حقير فشل في أداء واجبه في حماية أمريكا. وقال أيضا إن بولتون يجب عدم السماح له بالخدمة في الحكومة مرة أخرى. إن هذا الكلام صحيح».
وأضاف: «من الواضح أن جون بولتون الذي قام الجميع بشطبه من حساباتهم إلى حين قررت عودته وأعطيت له فرصة جديدة، خرق القانون بنشره معلومات سرية وبكميات هائلة. يجب عليه أن يدفع ثمنا باهظا جدا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله. لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى!».

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