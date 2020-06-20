» ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك

20 يونيو 2020 - 11:47 م

أعلن المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أن الرئيس دونالد ترامب، أقال كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك جيفري برمان، المشرف على محاكمة عدد من مساعدي ترامب، بعد رفضه التنحي الطوعي.



وقال بار، في رسالة وجهها إلى بيرمان، الذي شغل منصب رئيس دائرة الادعاء العام في منطقة منهاتن بنيويورك، إنه «فوجئ وشعر بخيبة أمل» بسبب تصريح بيرمان العلني الذي أصدره في وقت متأخر الجمعة ورفض فيه تقديم استقالته، معتبرا أن بيرمان بخطوته هذه «حول الخدمة العامة إلى مسرحية».



وأضاف: «طلبت من الرئيس إبعادك من اليوم، وقد فعل ذلك».

