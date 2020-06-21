بريطانيا.. تظاهرات ضد عنصرية وعنف الشرطة الأمريكية

21 يونيو 2020 - 12:10 ص

شهدت عدة مدن بريطانية بينها العاصمة لندن، السبت، تظاهرات منددة بمقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، جراء عنف الشرطة.



وذكر مراسل الأناضول، أن مجموعتين من المتظاهرين انطلقتا من منطقة "فوكس هال" وحديقة "هايد"، وتوجهتا نحو ساحة "البرلمان" وسط لندن.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "حياة السود قيمة" و"لا سلام دون عدالة" و"بريطانيا ليست بريئة".

كما حملوا لافتات عليها عبارات مثل "صمتكم عنصرية"، مطالبين الحكومة بالتحرك ضد العنصرية والتمييز.

وعلى غرار لندن، شهدت مدينتا كوفنتري (غرب)، ونيوكاسل (شمال شرق)، وغيرهما، تظاهرات مماثلة ضد عنصرية وعنف الشرطة.

وأثار مقتل فلويد، ذي الأصول الإفريقية، على يد الشرطي ديريك تشوفين، بولاية مينيابوليس، في 25 مايو/ أيار الماضي، غضبا في المجتمع الأمريكي.







