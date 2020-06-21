مفيد شهاب: على مجلس الأمن منع إثيوبيا من هذا الأمر

21 يونيو 2020 - 12:30 ص

قال مفيد شهاب استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن القانون الدولي وضع قواعد لاستغلال الأنهار الدولية وثرواتها .



وأضاف مفيد شهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نهر النيل نهر دولي وليس محلي.



وأكمل: "الوضع الطبيعي في ضوء الطلب الذي تقدمت به مصر أمس إلى مجلس الأمن، فإنه على مجلس الأمن ان يعقد جلسة طارئة سريعة لبحث الطلب المصري".



وتابع، "مصر تطلب من مجلس الأمن إيجاد حل للنزاع حول سد النهضة وأن يطلب ضرورة الانخراط في طريقة ودية لحل الأزمة".



ولفت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أنه "على مجلس الأمن منع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية".

