» وزير الطيران يكشف حجم خسائر القطاع بسبب كورونا

21 يونيو 2020 - 12:40 ص

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن قرار استئناف عودة الرحلات الجوية بداية من الأول من شهر يوليو المقبل جاء بناء على قرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمة في مجلس الوزراء بإعادة كافة الأنشطة الاقتصادية والرياضية في مصر بعد فترة من التوقف جراء فيروس كورونا .



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، خلال جولته بشرم الشيخ، أن توقف الطيران أدى إلى تكبد الشركة الوطنية للطيران خسائر بالمليارات.



وتابع الطيار محمد منار، أنه تم اتخاذ قرار بإعادة ال سياحة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم للعنصر البشري في كل مطاراتنا كونهم ثروة بشرية، مؤكدا أنه يراهن على المواطن المصري ووعيه خلال الفترة المقبلة.



وكشف وزير الطيران المدني، أن العديد من الدول تقوم بالحجر المنزلي لمواطنيها لمواجهة فيروس كورونا ، موضحا أن عدد الرحلات ستكون منخفضة في البداية وسوف ترتفع بشكل تدريجي.



وأكد أن صناعة الطيران أصيبت بانهيار كبير ولكنها تعود إلى التعافي بشكل سريع، كاشفا أنه تم تخفيض شريحة معينة من رواتب العاملين بقطاع الطيران ووافق الجميع على خفض راتبهم، كاشفا أن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب كورونا بلغت 3 مليارات جنيه.



وتابع وزير الطيران المدني، أنه يتم تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وله دور كبير في تخطي أزمة كورونا ، مشيدا بدور الدولة المبذول في مواجهة أزمة كورونا .



وحول الإجراءات الاحترازية المطبقة سوف يرتدي العاملون على الطائرة الكمامة وسيحافظون على التباعد مع الراكب، ثم يتم اكتشاف درجات الحرارة عند وصولهم إلى المطار عبر الكاميرات الحرارية المتطورة ثم يتم تعقيم حقائب الركاب، مؤكدا أنه لن يتم تقديم وجبات ساخنة على الطائرة وستكون جافة.



وأكد وزير الطيران ، أن الراكب سيكون في أمان تام مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وسيتم تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات.



وأضاف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أنه تم استغلال فترة كورونا لرفع الكفاءة داخل المطارات، وتم رفع كفاءة مطار سفنكس من 300 راكب كل ساعة إلى 900 راكب في الساعة ثم يتم استخدامه في شحن البضائع من خلال إنشاء قرية للبضائع للمطار الذي يتميز بموقعه المتميز بجانب المتحف المصري الكبير.



واستطرد محمد منار، أن مطار برج العرب سوف يتخطى 4 ملايين راكب في العالم بعد رفع كفاءته، كاشفا أن مطار النزهة أصبح من الصعب تشغيله كونه يقع بداخل منطقة سكنية ويحيط به البحر، واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتحويل مطار النزهة إلى مشروع عمراني لعدم صلاحيته فنيا وتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك المشروع.



وقال وزير الطيران المدني، إن مطار برنيس الدولي فخر لكل المصريين ويعمل بكفاءة جيدة، خاصة وأن تلك المنطقة واعدة سياحيا وتتميز بالطبيعة الخلابة، مؤكدا أن مطارات الصعيد تعمل بكفاءة عالية، وسيتم تركيب كاميرات حرارية بها بداية من الأول من شهر يوليو.

