  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اللواء سمير فرج

خبير: السيسي خلاص وضع النقط على الحروف

سعاد حسني

فى ذكرى الرحيل.. أخطر معلومتين لم تعرفهما عن السندريلا

ممدوح حمزة

أزمة صحية حادة.. نقل ممدوح حمزة إلى مستشفى قلب بألمانيا

عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي: مصر ليست دولة بلطجية

تفاصيل مثيرة.. أول خطبة جمعة بالجامع الأزهر

تفاصيل مثيرة.. أول خطبة جمعة بالجامع الأزهر

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تفاصيل جديدة.. مصادر تكشف تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: النهاردة امتحاناتكم يا حكومة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الدويلة: جاءني هذا التهديد.. وبراءتي يشهد لها الملك سلمان

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

لميس الحديدي: مصر ليست دولة بلطجية

الحياة السياسية

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الديهي" عن التدخل العسكري في ليبيا: مصر ليست دولة معتدية أو توسعية

#

الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

#

لميس الحديدي منفعلة: كلنا في مركب واحدة

#

"الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري

العربية الحدث

السيسي

لميس الحديدي

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها أمس حول الملف الليبي، قائلة: "إن كلمة رسائل الرئيس هي الأقوى منذ بداية الأزمة الليبية وهي واضحة للجميع ". 

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن دعوة الرئيس السيسي ورسالته هي دعوة للسلام بالأساس، معقبة: "مصر ليست دولة بلطجية في زمن تسود فيه البلطجة السياسية، لكن مصر تملك جيشًا من أقوى جيوش المنطقة، لكنها دولة تحترم القانون الدولي ".

وتابعت: "مصر دعت للسلام ودعمت كل المبادرات الداعية للسلام، حتى ظن البعض أن هذا ضعفًا وتردد صحيح قرارات الحرب سهلة بشكل عام، مردفة: "رسالة الرئيس السيسي كانت للجميع سواء المشككين في قدرتنا أو الشعب الليبي أو المجتمع الدولي الصامت لعله يتحرك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الوزراء يتفقد لجان الثانوية العامة بالقاهرة
» الانقلاب الصيفي.. " حلقة النار" تظهر بخاتم ذهبي
» بعبارات مؤثرة..الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي
» "الجبلاية" تجرى مسحات طبية استعدادًا للدوري
» نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: متفرضوش دينكم علينا
» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته
» عمر ربيع ياسين: الأهلي سيفقد نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا
» إيمي سمير غانم عن طلاقها من حسن الرداد: مات الكلام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية