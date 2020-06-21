لميس الحديدي: مصر ليست دولة بلطجية

21 يونيو 2020 - 09:51 ص

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها أمس حول الملف الليبي، قائلة: "إن كلمة رسائل الرئيس هي الأقوى منذ بداية الأزمة الليبية وهي واضحة للجميع ".







وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن دعوة الرئيس السيسي ورسالته هي دعوة للسلام بالأساس، معقبة: "مصر ليست دولة بلطجية في زمن تسود فيه البلطجة السياسية، لكن مصر تملك جيشًا من أقوى جيوش المنطقة، لكنها دولة تحترم القانون الدولي ".







وتابعت: "مصر دعت للسلام ودعمت كل المبادرات الداعية للسلام، حتى ظن البعض أن هذا ضعفًا وتردد صحيح قرارات الحرب سهلة بشكل عام، مردفة: "رسالة الرئيس السيسي كانت للجميع سواء المشككين في قدرتنا أو الشعب الليبي أو المجتمع الدولي الصامت لعله يتحرك".

