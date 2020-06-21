» بعبارات مؤثرة..الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي

21 يونيو 2020 - 10:27 ص

توفي النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان النجم أحمد راضي يستعد لنقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان، لكن وافته المنية اليوم ببغداد.

وكانت تقارير قد أشارت أمس السبت إلى أنه سيتم نقل راضي إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت صحته أكثر، ونظرا لأن عائلته تقيم في الأردن.

يذكر أن أسطورة منتخب العراق كان قد أدخل في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

ويعتبر راضي من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا في مونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.

وقد نعى الأمير علي بن الحسين النجم أحمد راضي قائلا :" رحم الله الأخ و الصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا.. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر و نعتز بها و مثالا بأخلاقه و عزيمته.. تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر و السلوان".