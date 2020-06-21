  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اللواء سمير فرج

خبير: السيسي خلاص وضع النقط على الحروف

سعاد حسني

فى ذكرى الرحيل.. أخطر معلومتين لم تعرفهما عن السندريلا

ممدوح حمزة

أزمة صحية حادة.. نقل ممدوح حمزة إلى مستشفى قلب بألمانيا

عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي: مصر ليست دولة بلطجية

تفاصيل مثيرة.. أول خطبة جمعة بالجامع الأزهر

تفاصيل مثيرة.. أول خطبة جمعة بالجامع الأزهر

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تفاصيل جديدة.. مصادر تكشف تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: النهاردة امتحاناتكم يا حكومة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الدويلة: جاءني هذا التهديد.. وبراءتي يشهد لها الملك سلمان

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

بعد وفاته بكورونا ..

بعبارات مؤثرة..الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي

عرب وعالم

الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي
الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

#

نجم الأهلي: سوف أخبركم معلومة لا يعرفها الجميع عن أبو تريكة

#

الأزهر ينعي «عمارة» بعبارات مؤثرة: ترك فراغًا يصعب ملؤه

#

الدوري السعودي.. الشباب يحقق فوزًا صعبًا على ضمك

العراق

أحمد راضي

كورونا

الأمير علي بن الحسين

توفي النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان النجم أحمد راضي يستعد لنقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان، لكن وافته المنية اليوم ببغداد.

وكانت تقارير قد أشارت أمس السبت إلى أنه سيتم نقل راضي إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت صحته أكثر، ونظرا لأن عائلته تقيم في الأردن.

يذكر أن أسطورة منتخب العراق كان قد أدخل في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

ويعتبر راضي من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا في مونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.

وقد نعى الأمير علي بن الحسين النجم أحمد راضي قائلا :" رحم الله الأخ و الصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا.. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر و نعتز بها و مثالا بأخلاقه و عزيمته.. تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر و السلوان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الوزراء يتفقد لجان الثانوية العامة بالقاهرة
» الانقلاب الصيفي.. " حلقة النار" تظهر بخاتم ذهبي
» بعبارات مؤثرة..الأمير علي بن الحسين ينعي أسطورة العراق أحمد راضي
» "الجبلاية" تجرى مسحات طبية استعدادًا للدوري
» نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: متفرضوش دينكم علينا
» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته
» عمر ربيع ياسين: الأهلي سيفقد نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا
» إيمي سمير غانم عن طلاقها من حسن الرداد: مات الكلام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية