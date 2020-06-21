» الانقلاب الصيفي.. " حلقة النار" تظهر بخاتم ذهبي

21 يونيو 2020 - 10:34 ص

تشهد صباح اليوم شبه الجزيرة العربية كسوفا حلقيا للشمس وهو الثاني خلال ستة أشهر وهو يصادف أول أيام الصيف و أطول نهار في العام وهو ما يسمي بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصي ميل لها شمالا.

وتتميز ظاهرة الكسوف هذا العام بكونها كسوف حلقي وهو ما يطلق عليه " حلقة النار " وتبدو الشمس فيه أشبه بخاتم ذهبي حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط، وهي المرة الثانية التي تشهدها شبه الجزيرة وكانت المرة الأولي في 26 ديسمبر 2019.