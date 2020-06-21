» الانقلاب الصيفي.. " حلقة النار" تظهر بخاتم ذهبي

متابعات- أمينة عبد العال
تشهد صباح اليوم شبه الجزيرة العربية كسوفا حلقيا للشمس وهو الثاني خلال ستة أشهر وهو يصادف أول أيام الصيف و أطول نهار في العام وهو ما يسمي بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصي ميل لها شمالا.
وتتميز ظاهرة الكسوف هذا العام بكونها كسوف حلقي وهو ما يطلق عليه " حلقة النار " وتبدو الشمس فيه أشبه بخاتم ذهبي حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط، وهي المرة الثانية التي تشهدها شبه الجزيرة وكانت المرة الأولي في 26 ديسمبر 2019.
جدير بالذكر أن الكسوف هو ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يمر القمر في المستوي نفسه بين الأرض والشمس .https://www.youtube.com/watch?v=6PjxY2aSzDw&feature=emb_logo
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