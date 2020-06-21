» رئيس الوزراء يتفقد لجان الثانوية العامة بالقاهرة

21 يونيو 2020 - 10:53 ص





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لجان الثانوية العامة بالقاهرة.





وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، اليوم الأحد، حيث تفتح أبوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة.







وبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.

