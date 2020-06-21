"ترامب": عليكم بإبطاء اختبارات "كورونا" لأنها تزيد عدد المصابين

21 يونيو 2020 - 11:05 ص

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولين الأمريكيين بإبطاء اختبارات "كورونا" المستجد واصفا إياها بأنها "سلاح ذو حدين" أدت إلي اكتشاف عدد أكبر من الحالات المصابة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن حوالي 25 مليون اختبار وهو ما يزيد على اختبارات أي دولة أخرى، مضيفًا: "عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددًا أكبر من الأشخاص المصابين ولذلك أطالب معاوني إبطاء الاختبارات"، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

وأشار "ترامب" إلي أن الإجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذ حياة مئات الآلاف، مشددًا علي أن أجهزة الإعلام الكاذبة لم تنسب إليه الفضل في فعل ما وصفه بـ"عمل خارق".