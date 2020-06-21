» لاعب الزمالك السابق. يفتح النار على مرتضى منصور

21 يونيو 2020 - 11:08 ص

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، سر ابتعاده عن العمل داخل صفوف نادى الزمالك حتى الآن، قائلا:"إنه بعيد عن العمل داخل الزمالك لأنه لا يجامل أحدا، وهو ما لا يعجب المسئولين الحاليين في القلعة البيضاء.

وأضاف "السيد" خلال تصريحاته مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: مش بشتغل في الزمالك لأنى أنا مش محبب من المسئولين، لأنى بقول على الصح صح والغلط غلط لذلك مش مرغوب تواجدى في الزمالك، والحقيقة بتزعل ناس كتيرة في النادى.

وأضاف نجم الزمالك السابق: لم أحصل على فرصتى في الزمالك بعد الاعتزال، وسأعود للزمالك بعملى وشغلى مش بحاجة تانية، وسأكون يوما ما مديرا فنيا لنادى الزمالك ومنتخب مصر.