الطيران يعلن موعد إعادة فتح خطوط الطيران بالكامل

21 يونيو 2020 - 11:29 ص

أعلن وزير الطيران المدني محمد منار عنبة أنه تم تحديد أول يوليو لإعادة فتح خطوط الطيران بالكامل.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارتي الطيران والسياحة لتفقد الإجراءات الاحترازية في مطارات مصر لاستقبال السائحين في المدن السياحية، جاء ذلك أثناء مداخلته علي برنامج " صباح البلد".

وأكد أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها المنظمات العالمية لإجراء التباعد الاجتماعي في المطارات وتركيب كاميرات حرارية في مطار الغردقة والقاهرة الدولي ـ لافتا إلي أن مطار الغردقة يدعو للفخر في إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" .