ساويرس: إحنا صعايدة مش هيغلّبونا شوية أتراك

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ليبيا

السيسي

نجيب ساويرس

أتراك

إحنا صعايدة

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إننا في مواجهة مع من يهددون حدود مصر، وإن جينات الشعب المصري تأبى الهروب من المواجهة.

جاء هذا في رده على أحد متابعيه، حيث كتب ساويرس قائلا :" أولا ما عنديش قصر لا في لندن و لا في مصر و لو فيه سلاح ليه هستلمه .. يا بنى إحنا الصعايدة أساسا بنتلكك على خناقة و منهربش من أى مواجهة  فما بالك بلدنا قصاد شوية أتراك على إرهابيين؟".

وعلق أحد المتابعين قائلا :" حرب اليمن كانت حرب ثورية دعم الثورة ضد الملكية في شمال اليمن والاحتلال البريطاني في الجنوب . أما ما يحصل في ليبيا الآن اذا لم تتدخل مصر في إيقاف تركيا والإخوان المسلمين في ليبيا فسوف في مصر أضعاف أضعاف ما حصل في سوريا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أمس أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، قائلا: "جيش مصري من أقوى الجيوش ولكنه جيش رشيد".

وأضاف السيسي أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن .

جاء ذلك خلال زيارة للرئيس السيسي تفقد خلالها عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.


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