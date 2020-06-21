اكتشاف أول حالة لمعلمة مصابة بكورونا بلجنة السيدة زينب

21 يونيو 2020 - 11:54 ص

قال مسئولو اللجنة الامتحانية بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية إن إحدى المعلمات ظهرت عليها أعراض كورونا أمام اللجنة.

وقرر المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة، منع المعلمة من دخول اللجنة، نتيجة الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وظهور مؤشرات الإصابة عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحدًا داخل اللجنة، وحجزت على باب اللجنة من الداخل، وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أي مشكلة.

وواجه أولياء الأمور الموقف بحالة من الغضب والاستياء نتيجة نزول المعلمة إلى اللجنة، فيما أكدت المعلمة أنها تقدمت باعتذار إلى لجان الامتحانات، مؤكدة إصابتها بكورونا.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفًا و591 لجنة فرعية.

وبدأت الامتحانات اليوم الأحد 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألفا و398 طالبا.