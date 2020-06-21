» أول تعليق من التربية والتعليم عن تسريب اللغة العربية

21 يونيو 2020 - 12:11 م

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية تجري حاليًا بحث ما تم تداوله علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب صور من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعي الامتحان.

وكانت بعض صفحات "شاومينج" سربت بعض أسئلة من مادة اللغة العربية علي مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بتوزيع الإجابات علي هذه الأسئلة.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد 21 يونيو تبدأ امتحانات الثانوية العامة وحتي 21 يوليو المقبل .