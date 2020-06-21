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إجابات امتحان اللغة العربية على صفحات الغش الإلكتروني

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في أول يوم من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة نشرت صفحات الغش الإلكتروني على موقع فيس بوك إجابات لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وبدأ الطلاب في التجاوب مع الإجابات عبر التعليقات على الصور.

من جانبها تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم في تتبع مصدر الإجابات.

ويستمر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

وبدأت الامتحانات اليوم الأحد 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألفا و398 طالبا.


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