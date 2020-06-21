أديب: "قطعنا عرق وسيحنا دمه"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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السيسي

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اديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.

وأكد "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرسالة التي أراد الرئيس السيسي إيصالها للجانب للآخر وصلت علي أكمل وجه.

وقال "أديب": "خلاص قطعنا عرق وسيحنا دم، الحكاية مش استعراض لقوى، بقدر أن مصر بتقول خلاص أنا تعبت".

وتابع: "لازم نبقى مدركين علشان محدش بعد كده يتفاجئ ويجي يصوت، لو اتدخلنا هيبقى في خساير سواء في المعدات أو الأرواح ، في النهاية مصر ليست طالبة للحرب ولا تتمناها ولكن كتب علينا الحرب خلاص".

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