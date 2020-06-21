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مرتضى منصور: يعلن مفاجأة سارة لجماهيره
أديب: "قطعنا عرق وسيحنا دمه"
مفاجأة وضع "فايلر" بالحجر المنزلى في بلاده
إجابات امتحان اللغة العربية على صفحات الغش الإلكتروني
وزيرة الصحة لأولياء الأمور:هتعدي على خير
اكتشاف أول حالة لمعلمة مصابة بكورونا بلجنة السيدة زينب
ساويرس: إحنا صعايدة مش هيغلّبونا شوية أتراك
خبير: السيسي خلاص وضع النقط على الحروف
فى ذكرى الرحيل.. أخطر معلومتين لم تعرفهما عن السندريلا
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