إعلامي: اللي حصل إمبارح حدث تاريخي

21 يونيو 2020 - 12:31 م

وصف الإعلامي خالد أبو بكر، الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية بالتاريخي.







وأكد "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن الرئيس السيسي أعلن للعالم كله متي ستعلن مصر الحرب في ليبيا، معقبا: "اللي حصل إمبارح حدث تاريخي".







وتابع: "أننا اليوم بصدد قرار تاريخي أمام العالم كله، مؤكدًا أن الحرب ستكون كبيرة وعنيفة لأنها تمس الأمن القومي المصري، معقبا: "السيسي مبيشوفش الأمن القومي المصري يتعرض للخطر ويسكت".

