الشيخة إقبال الصباح تتبرع بمليون جنيه لأسر شهداء الجيش والشرطة

21 يونيو 2020 - 02:05 م

صرحت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة في الكويت في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكرى على قناة صدى البلد وفي بادرة إنسانية تبرعت بشيك بمليون جنيه لأسر شهداء الجيش والشرطة وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل فرد من المصريين العائدين من أحداث ليبيا كهدية بفرحة العودة إلى الديار المصرية.







أضافت سمو الشيخة إقبال الصباح أن هذه المبادرة التي قامت بها تتمنى أن يكررها الأخوة العرب وكل الأصدقاء لأنها مصر أم الدنيا.



