» شريف منير يتصدر التريندات بصورة جديدة لبناته

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شريف منير
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تصدر النجم شريف منير تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب التنمر على بناته. 

وشارك النجم شريف منير، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه بعائلته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، باللون الأبيض والأسود.

وظهر منير في الصورة وهو يتوسط عائلته بالكامل، وحرص على مشاركة كل منهما في الصورة التي نشرها بحساباتهم الشخصية، وكتب عيلتي الصغيرة معرفش يمسحوا الصورة دي ليه؟".


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