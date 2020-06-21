الأهلي يعلن موعد عودة التدريبات الجماعية

21 يونيو 2020 - 02:25 م

حدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات.

يأتي ذلك، بعد الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم الأحد، لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.