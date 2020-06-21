» وصفوه بـ"خطأ لا يغتفر".. وتويتر يعتذر لمستخدميه

21 يونيو 2020 - 02:26 م

قدم موقع تويتر اعتذارا إلى مستخدميه، بسبب بعض المشكلات التي ظهرت لهم بسبب خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة.

واعتذرت شركة تويتر لمستخدميها، بسبب عدم طرحها خدمات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص لم يقدم تويتر في خدمت الجديدة إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، ما وصفه المدافعون عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقال المحامي ماثيو كورتلاند، الذي كان من أوائل الذين سلّطوا الضوء على هذه المسألة: "على الأقل، فإن خيار توفير التسميات التوضيحية المغلقة سيجعل ذلك أكثر سهولة لذوي الإعاقة، تويتر لم توفر أي شرح لذوي الاحتياجات الخاصة".

بيما رد تويتر من حساب الدعم الرسمي الخاص به "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقًا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع".

وفجر بيان تويتر حملة غضب ثانية ضدها، حيث اتهمها البعض بأن التفكير في ذوي الاحتياجات الخاصة متأخراً بالنسبة لها، وهذا أمر غير مقبول.