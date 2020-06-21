234,7 مليون جنيه إيرادات جمارك بورسعيد خلال أبريل ومايو

21 يونيو 2020 - 02:49 م

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهري أبريل ومايو أفرجت عن 535 سيارة «ملاكي» موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي، و1057 سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 580 مليونًا و816 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية مُحصلة بلغت 25 مليونًا و329 ألف جنيه، وضرائب ورسوم مُحصلة لجهات أخرى بلغت 113 مليونًا و690 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنھا من مجمع قطع غيار السيارات بلغ خلال شھري أبريل ومايو حوالي 2059 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية 295 مليونًا و187 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عنھا 21 مليونًا و469 ألف جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 45 مليونًا و755 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم الإفراج عن مشمول 445 بيانًا جمركيًا وارد نھائي معدات: «حفارات، ولوادر، وجرارات، وحصادات زراعية، وسيارات نقل»، بقيمة إجمالية 63 مليونًا و885 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنھا 8 ملايين و212 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 20 مليونًا و136 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي، والنقل والمعدات، وقطع الغيار، خلال شهري أبريل ومايو بلغت مليارًا و15مليونًا و785 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عنها 55 مليونًا و10 آلاف جنيه، والرسوم والضرائب المُحصلة لجهات أخري 179 مليونًا و581 ألف جنيه، و إجمالي الإيرادات المُحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد حوالي 234 مليونًا و769 ألف جنيه.