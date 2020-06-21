والدة حلا الترك تصدم الجميع باستعراض أنوثتها بعد خلع الحجاب

21 يونيو 2020 - 03:13 م

صدمت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشهيرة حلا الترك، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو مثير ظهرت فيه مرتدية فستانًا قصيرًا، مع اتخاذ أوضاع جريئة على السرير ما عرضها لهجوم عنيف، خاصة أنها كانت ملتزمة بارتداء الحجاب وتخلت عنه قبل حوالي 8 شهور.

وتعرضت والدة حلا الترك إلى هجوم عنيف من المتابعين، واصفين إياها بأوصاف غير لائقة، متهمين إياها بتعمد استعراض أنوثتها بشكل مستفز,

وفي أول رد لها على الهجوم عليها، قالت "السابر" إن إطلالتها جاءت طبيعية خاصة وأنها ترتدي ما هو أجرأ من ذلك في حياتها اليومية. مضيفة أنها "سورية " الأصل وحصلت على الجنسية البحرينية.

ونشرت السابر مقطع فيديو عبر سناب شات قالت فيه:"هاي أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا.. أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء".

وتابعت: "بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي مو جديد عليا هذا الشيء بس كانت حصلتلي شوية ظروف كانت لغبطت حياتي شوية وبعدتني عن عاداتي وحياتي".

وأضافت: "بس أنا بلبس هيك وأقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير، لكن أحب أقول إني الملابس اللي كنت لابساها طبيعية ومو جديدة عليا وهاد طريقتي في كل ملابسي".