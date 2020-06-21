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مفاجأة صادمة.. إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا

الرياضة

فايلر
فايلر

محمد فضل- متابعات

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فيروس

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فجر الإعلامي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ، مفاجأة صادمة بشأن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، مشيرًا إلى أنه يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطة أحد أقاربه المصاب بفيروس كورونا.

وقال شبانة فى برنامجه الإذاعي إن فايلر أخطر مسؤولي النادي بتأخر وصوله 3 أيام حتى ينهي العزل المنزلي الذي يخضع له بعد مخالطة أحد أقاربه المصاب بكورونا، إذ كان من المقرر أن يعود إلى مصر في 25 يونيو.

وأضاف شبانة: "أن فايلر طلب زيادة راتبه لـ 2,5 مليون يورو في كلامه مع خالد مرتجى عضو مجلس الأهلي، وطلب أن يكون عقده سنة واحدة بدلا من سنتين مثلما كان كلامه قبل السفر، نسبة بقاء فايلر مع الأهلى أو رحيله هي 50 %".

وينتظر مسؤلو الأهلي عودة فايلر من جديد لقيادة الفريق من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن للمرحلة المقبلة التى تتطلب المزيد من التركيز لحسم لقبي بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الإعلان عن استئناف النشاط الكروي في مصر يوم 25 يوليو كموعد مبدئي حتى الآن.


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