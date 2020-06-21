تعرض نفسها للزواج على "فيسبوك": مبحبش قلة الأدب (فيديو)

21 يونيو 2020 - 03:46 م

عرضت فتاة تدعى مها أسامة نفسها للزواج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الشابة البالغة من العمر 32 عاما مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وآراء وانطباعات متباينة لدى المتابعين، خاصة وأنها أقدمت على فعل أمر غير مألوف في مصر.

وقالت مها إنها على يقين بأن ما قامت أمر من الصعب تقبله، إلا أنها درست القرار بشكل جيد قبل تنفيذه.

وشددت على أن تكون العروض المقدمة لها جدية، وأن يرغب صاحبها بالزواج فعلا وليس بغرض التقليل من شأنها، وأن يكون إنسانا محترما.

وذكرت أنها كانت من الممكن أن تقدم نفسها بطريقة غير صحيحة، كما تفعل بعض الفتيات عبر تطبيق "تيك توك".

وكتبت تعليقا على الفيديو: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة بعرض نفسي للجواز علي الفيسبوك، اللي مهتم يبعتلي على الإنبوكس، وأي سفّ أو قلة أدب هستخدم إجراء قانوني.. وشكرا".