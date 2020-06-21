ارتفاع ضحايا الأطباء إلى 84 حالة وفاة بكورونا

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محمد فضل- متابعات

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نعت نقابة الأطباء، ستة أطباء من أعضائها، توفوا جراء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، ليترفع اجمالي الوفيات جراء الفيروس بين الأطباء إلى 84 طبيبا.

وذكرت النقابة أن الأطباء الراحلين، من مختلف الاختصاصات الطبية، وبعضهم كان يدرس في كليات الطلب.

في وقت سابق، قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين بسبب المرض 78 طبيبا. وأشار إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والمتوفين بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر المتوفين حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.


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