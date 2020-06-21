  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

جورج فلويد

منع الضباط السود من حراسة «جورج فلويد».. (تحقيق وعقوبة)

الأطباء

ارتفاع ضحايا الأطباء إلى 84 حالة وفاة بكورونا

قتيل و11 مصابًا في إطلاق نار بـ "مينيابوليس" الأمريكية

قتيل و11 مصابًا في إطلاق نار بـ "مينيابوليس" الأمريكية

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي تفقد الوعي والأطباء يتخذون قراراُ عاجلًا

وزير المالية

234,7 مليون جنيه إيرادات جمارك بورسعيد خلال أبريل ومايو

والدة حلا الترك

والدة حلا الترك تصدم الجميع باستعراض أنوثتها بعد خلع الحجاب

السعودية

إصابات كورونا في السعودية تعاود التراجع بعد قفزة مرعبة

سامح شكرى

شكري: الحل العسكري هو خيارنا الأخير

فايلر

شروط تعجيزية من فايلر للأهلي.. لن تتخيل الراتب

منع الضباط السود من حراسة «جورج فلويد».. (تحقيق وعقوبة)

آخر الأخبار

جورج فلويد
جورج فلويد

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

#

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

#

رسالة قوية من بابا الفاتيكان للأمريكيين بشأن جورج فلويد

#

احتجاجات منددة بمقتل الأمريكي فلويد في ستراسبورغ

شكا ضباط من أصل إفريقي من منعهم من حراسة ضابط الشرطة السابق، ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد في مينابوليس في 25 مايو الماضي.
وتقدم ثمانية من الضباط باتهام ضد إدارة السجن الذين يعلمون فيه إلى إدارة حقوق الإنسان بولاية مينيسوتا بعد منعهم من حراسة تشوفين في سجن مقاطعة "رامسي"، في اليوم الذي اتهم فيه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ، قبل أن يتم تعديلها فيما بعد لتصبح تهمة قتل من الدرجة الثانية.

وتم القبض على تشوفين بعد أن شوهد في فيديو يضع ركبته على عنق فلويد لنحو 9 دقائق، بينما كان يتوسل إليه لأنه لا يستطيع التنفس.

وعند إحضار تشوفين إلى السجن، تم توجيه جميع الضباط السود إلى طابق آخر، وفقًا لصحيفة "ستار تربيون"، التي حصلت على نسخة من تهم التمييز العنصري.

وأبلغ أحد المشرفين في السجن، أحد الضباط السود بأنهم بسبب "عرقهم" ستكون "مسؤوليتهم" حول شوفين محتملة.

وكتب رقيب أسود: "لقد فهمت أن قرار الفصل بيننا قد تم اتخاذه لأنه لا يمكن الوثوق بنا للقيام بمسؤولياتنا المهنية بشكل احترافي حول النزيل البارز - فقط بسبب لون بشرتنا". 

وأضاف: "لست على علم بوضع مماثل حيث تم فصل الضباط البيض عن سجين".

وقالت المحامية بوني سميث، التي تمثل ضباط السجون، إن الأمر أثر على معنوياتهم.

وأضافت: "أعتقد أنهم يستحقون اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على الأداء والسلوك. إن هدفهم الرئيسي هو التأكد من أن هذا لا يحدث مرة أخرى".

وأخبر مراقب السجن ستيف ليدون، رؤساءه بأنه أجرى مكالمة "لحماية ودعم" ضباط الأقليات من خلال حمايتهم من شوفين قبل 10دقائق من وصوله.

وقال ليدون أثناء تحقيق داخلي: "حرصًا وقلقًا، وبدون إضاعة الوقت، اتخذت قرارًا بعدم تعرض الموظفين الملونين للمشتبه في ارتكابه جريمة قتل بما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تلك المشاعر". 

وتم تخفيض رتبة ليدون منذ ذلك الحين، وفقا لما نقلته تقارير. ومن المتوقع أن تؤدي اتهامات الضباط، التي تم رفعها يوم الجمعة، إلى فتح تحقيق رسمي تلقائيًا.

وأفادت صحيفة "ستار تريبيون" أن إدارة حقوق الإنسان بدأت بالفعل تحقيقًا كبيرًا في قسم شرطة مينيابوليس بعد وفاة فلويد لفحص سياساته وإجراءاته على مدى السنوات العشر الماضية.

ورفضت مفوضة حقوق الإنسان ريبيكا لوسيرو التعليق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة صادمة.. إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا
» شريف منير يتصدر التريندات بصورة جديدة لبناته
» حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة
» وصفوه بـ"خطأ لا يغتفر".. وتويتر يعتذر لمستخدميه
» شريف مدكور: "دي إشاعة جديدة عليا متصدقوهاش"
» شاهد.. آخر ظهور للعراقي أحمد راضي
» نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي
» عملية جراحية عاجلة لنجم الأهلى
» إعلامي: اللي حصل إمبارح حدث تاريخي
» ثانوية عامة.. 6 مدارس في شارع واحد "مجمع العمرانية".. ازدحام وتوتر
» أول تعليق من التربية والتعليم عن تسريب اللغة العربية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية