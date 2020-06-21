منع الضباط السود من حراسة «جورج فلويد».. (تحقيق وعقوبة)

21 يونيو 2020 - 05:16 م

شكا ضباط من أصل إفريقي من منعهم من حراسة ضابط الشرطة السابق، ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد في مينابوليس في 25 مايو الماضي.





وتقدم ثمانية من الضباط باتهام ضد إدارة السجن الذين يعلمون فيه إلى إدارة حقوق الإنسان بولاية مينيسوتا بعد منعهم من حراسة تشوفين في سجن مقاطعة "رامسي"، في اليوم الذي اتهم فيه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ، قبل أن يتم تعديلها فيما بعد لتصبح تهمة قتل من الدرجة الثانية.





وتم القبض على تشوفين بعد أن شوهد في فيديو يضع ركبته على عنق فلويد لنحو 9 دقائق، بينما كان يتوسل إليه لأنه لا يستطيع التنفس.





وعند إحضار تشوفين إلى السجن، تم توجيه جميع الضباط السود إلى طابق آخر، وفقًا لصحيفة "ستار تربيون"، التي حصلت على نسخة من تهم التمييز العنصري.





وأبلغ أحد المشرفين في السجن، أحد الضباط السود بأنهم بسبب "عرقهم" ستكون "مسؤوليتهم" حول شوفين محتملة.





وكتب رقيب أسود: "لقد فهمت أن قرار الفصل بيننا قد تم اتخاذه لأنه لا يمكن الوثوق بنا للقيام بمسؤولياتنا المهنية بشكل احترافي حول النزيل البارز - فقط بسبب لون بشرتنا".





وأضاف: "لست على علم بوضع مماثل حيث تم فصل الضباط البيض عن سجين".





وقالت المحامية بوني سميث، التي تمثل ضباط السجون، إن الأمر أثر على معنوياتهم.





وأضافت: "أعتقد أنهم يستحقون اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على الأداء والسلوك. إن هدفهم الرئيسي هو التأكد من أن هذا لا يحدث مرة أخرى".





وأخبر مراقب السجن ستيف ليدون، رؤساءه بأنه أجرى مكالمة "لحماية ودعم" ضباط الأقليات من خلال حمايتهم من شوفين قبل 10دقائق من وصوله.





وقال ليدون أثناء تحقيق داخلي: "حرصًا وقلقًا، وبدون إضاعة الوقت، اتخذت قرارًا بعدم تعرض الموظفين الملونين للمشتبه في ارتكابه جريمة قتل بما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تلك المشاعر".





وتم تخفيض رتبة ليدون منذ ذلك الحين، وفقا لما نقلته تقارير. ومن المتوقع أن تؤدي اتهامات الضباط، التي تم رفعها يوم الجمعة، إلى فتح تحقيق رسمي تلقائيًا.





وأفادت صحيفة "ستار تريبيون" أن إدارة حقوق الإنسان بدأت بالفعل تحقيقًا كبيرًا في قسم شرطة مينيابوليس بعد وفاة فلويد لفحص سياساته وإجراءاته على مدى السنوات العشر الماضية.



