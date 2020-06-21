إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

21 يونيو 2020 - 05:21 م







أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، اليوم الأول من امتحانات مادة الفقه.

وقال تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام خلال امتحانات اليوم الأول، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.





ورصدت غرف المتابعة ما يلي:

• عدد ( 2 ) حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها

• عدد ( 2 ) حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها







• عدد ( 2 ) حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بالأخذ بسبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التي خالطوها، وتم إرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.





